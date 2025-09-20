Sarp muore per mano di Nezir ne La forza di una donna? Le anticipazioni turche ci svelano qual è il destino di ogni personaggio di questa appassionante serie TV. Bahar si ritrova a fare una scoperta agghiacciante, dopo aver riabbracciato il marito che credeva morto: è sposato con Piril e ha avuto altri due figli. Una scoperta, questa, che genera una certa tensione tra loro. Inoltre, Bahar non è per niente felice di dover affrontare, insieme a Nisan e Doruk, alcune situazioni pericolose per colpa di Sarp. Infatti, quest’ultimo è nel mirino di Nezir Korkmarz, pronto a tutto pur di vendicare la morte di suo figlio. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - La forza di una donna anticipazioni: Nezir uccide Sarp? Chi muore