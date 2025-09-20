La Forza di una Donna anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025 | ?irin dona il midollo osseo a Bahar

© US Mediaset Svolta in parte positiva nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. Spronata da Sarp,?irin accetta di donare il suo midollo osseo alla sorellastra Baha r. Tuttavia, prima di sottoporsi all’operazione e salvare la vita alla parente, la ragazza trova il modo di tenere in pugno Sarp per impedirgli di riappacificarsi con Bahar quando il peggio sarà passato. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la dizi è in onda su Canale 5 la domenica alle 14.30, dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il sabato alle 14.30. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

