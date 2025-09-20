La forza di una donna Anticipazioni 21 settembre 2025 | Sirin aiuterà davvero Bahar?

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 21 settembre 2025 su Canale 5. Sirin arriva in ospedale per sottoporsi all'intervento che salverà la vita a Bahar. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

