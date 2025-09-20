Ci sono giornate che cambiano il senso della vita. Per Emiliano Malagoli, classe 1975, quel giorno si è presentato nel 2011, quando, a seguito di un incidente stradale, si è risvegliato senza una gamba. Per molti, il buio. Per lui, una seconda chance. “Abbiamo due scelte – racconta –: non accettare la disabilità o vederla come una chance per riprendere in mano la vita”. Da quella visione è nata nel 2013 l’associazione Di.Di. – Diversamente Disabili, che ha restituito speranza a centinaia di ragazzi e ragazze amputati o paraplegici. Giovani che, in seguito a incidenti, spesso si svegliano in ospedale arrabbiati con il mondo e si chiudono in loro stessi, spaventati per un futuro che sembra negato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La forza di rialzarsi: quando la disabilità diventa un’occasione