La formazione della 4×100 ai Mondiali | cambio epocale per l’Italia escluso un volto simbolo Jacobs c’è!
Il DT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo hanno ufficializzato la composizione della 4×100 maschile in vista delle batterie dei Mondiali 2025 di atletica, in programma alle ore 13.34 odierne a Tokyo. La staffetta, capace di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi proprio nella capitale giapponese, tornerà sulla pista dei sogni e inseguirà una non semplice occasione. Per l’occasione ci sarà un cambio epocale: Filippo Tortu non verrà schierato. L’uomo protagonista dello sprint risolutivo ormai quattro anni fa è stato escluso: la sua condizione fisica non è delle migliori come si è visto nelle batterie dei 200 metri, anche a causa di un fastidio muscolare riscontrato poco prima della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: formazione - mondiali
Volley femminile, la formazione titolare dell’Italia ai Mondiali: sciolto il dubbio sulla seconda schiacciatrice
Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar a caccia della doppietta. La formazione e i ciclisti convocati
Ufficiale il contratto triennale della villadossolese con la storica formazione spagnola, squadra di punta del World Tour, Francesca Barale passa al Movistar Team e, sarà ufficiale nel tardo pomeriggio, il CT Marco Velo la veste d'azzurro anche per i mondiali. Vai su Facebook
ISRAELE-ITALIA, LA FORMAZIONE UFFICIALE DEGLI AZZURRI #israeleitalia #mondiali #formazione #ufficiale - X Vai su X
La formazione della 4×100 ai Mondiali: cambio epocale per l’Italia, escluso un volto simbolo. Jacobs c’è! - Il DT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo hanno ufficializzato la composizione della 4x100 maschile in vista delle batterie ... Si legge su oasport.it
Probabili formazioni Ucraina Francia/ Quote, abbondanza Bleus! (qualificazioni Mondiali, 5 settembre 2025) - Il torneo si è chiuso con il terzo posto da parte della Francia, eliminata dalla Spagna; in ogni caso un appuntamento in tono minore rispetto alla possibilità di centrare la terza finale mondiale ... Lo riporta ilsussidiario.net