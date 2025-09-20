Il DT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo hanno ufficializzato la composizione della 4×100 maschile in vista delle batterie dei Mondiali 2025 di atletica, in programma alle ore 13.34 odierne a Tokyo. La staffetta, capace di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi proprio nella capitale giapponese, tornerà sulla pista dei sogni e inseguirà una non semplice occasione. Per l’occasione ci sarà un cambio epocale: Filippo Tortu non verrà schierato. L’uomo protagonista dello sprint risolutivo ormai quattro anni fa è stato escluso: la sua condizione fisica non è delle migliori come si è visto nelle batterie dei 200 metri, anche a causa di un fastidio muscolare riscontrato poco prima della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La formazione della 4×100 ai Mondiali: cambio epocale per l’Italia, escluso un volto simbolo. Jacobs c’è!