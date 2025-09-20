La Fiorentina vuole la prima vittoria in stagione in campionato | Pioli sprona i viola

FIRENZE – Dal Media Center del Viola Park arrivano le parole dell’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli alla vigilia della sfida di domenica al Franchi contro il Como di Cesc Fabregas. Una partita che il tecnico gigliato definisce “un’opportunità da cogliere”, soprattutto dopo la prestazione a due facce offerta a Napoli. “Mi aspetto una Fiorentina vincente – ha spiegato –. La squadra si sta allenando bene e dobbiamo essere più determinanti. Il Como è un gruppo ben allenato, con qualità tecniche e tattiche notevoli. Anche nelle sconfitte, come contro il Bologna, ha saputo mettere in difficoltà gli avversari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it