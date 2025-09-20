La Fiorentina vuole la prima vittoria in stagione in campionato | Pioli sprona i viola
FIRENZE – Dal Media Center del Viola Park arrivano le parole dell’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli alla vigilia della sfida di domenica al Franchi contro il Como di Cesc Fabregas. Una partita che il tecnico gigliato definisce “un’opportunità da cogliere”, soprattutto dopo la prestazione a due facce offerta a Napoli. “Mi aspetto una Fiorentina vincente – ha spiegato –. La squadra si sta allenando bene e dobbiamo essere più determinanti. Il Como è un gruppo ben allenato, con qualità tecniche e tattiche notevoli. Anche nelle sconfitte, come contro il Bologna, ha saputo mettere in difficoltà gli avversari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - vuole
Fiorentina, a Cagliari l’esordio più insidioso: una dura (ri)prova di personalità. Kean vuole subito farsi perdonare
Calciomercato: sembrava un talento perduto dopo la Premier, ma la Fiorentina ora lo vuole. Il motivo? I suoi numeri dell’ultima stagione sono più che positivi…
Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - La giornata di Viti. Pradè vuole Esposito in attacco
#Gudmundsson vuole esserci. Sensazioni positive in vista di #Fiorentina - #Como Vai su Facebook
#Lamptey ha l'accordo totale con la #Fiorentina, l'affare può saltare se il #Brighton sceglie di perderlo a 0. Lamptey ha scelto assolutamente la Fiorentina. Qui probabilmente andremo a Lunedì, la Fiorentina vuole un quinto esterno. Per Parisi ci può essere - X Vai su X
Fiorentina a caccia della prima vittoria in campionato; Fiorentina, Pioli: Contro il Como voglio la prima vittoria; Fiorentina a caccia della prima vittoria in campionato; Kevin De Bruyne protagonista sfortunato nel suo ritorno all'Etihad Stadium; lezione di vita da parte di Enzo Maresca alla stampa inglese.
Fiorentina-Como, Pioli: “Avversario evoluto e ben allenato, manca la prima vittoria; lavoriamo in profondità” - Stefano Pioli ha parlato a due giorni dalla gara interna di campionato della Fiorentina contro il Como, quarta di Serie A 2025/26. europacalcio.it scrive
Pioli verso il Como: "Voglio una Fiorentina vincente. Ora mi aspetto di vedere miglioramenti" - Fiorentina ancora a caccia della prima vittoria in campionato, con la squadra di Stefano Pioli che domenica alle ore 18 ospiterà allo stadio Franchi. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com