La fine dell’era della colonna sonora di taylor swift per the summer i turned pretty
La conclusione della serie televisiva The Summer I Turned Pretty ha segnato la fine di un’epoca, durante la quale le colonne sonore di Taylor Swift hanno giocato un ruolo fondamentale nel successo dello show. Questa produzione, ispirata alla saga di romanzi di Jenny Han, ha riscosso grande popolarità tra gli spettatori grazie anche alla forte presenza musicale dell’artista statunitense. In questo approfondimento si analizza l’importanza delle collaborazioni tra Swift e questa serie, evidenziando il suo impatto sulla musica in ambito televisivo e le possibilità future. il rapporto tra “the summer i turned pretty” e la musica di taylor swift. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: fine - colonna
[ACCADDE...] - Oggi, 20 settembre... 1526 – Il cardinale Pompeo Colonna guida 9.000 uomini a Roma, costringendo Papa Clemente VII a rifugiarsi a Castel Sant’Angelo 1870 – Breccia di Porta Pia: l’esercito italiano entra a Roma, segnando la fine del poter Vai su Facebook
Qual è la prima colonna sonora della Storia? - Focus.it - Saënsper scrisse una partitura per la colonna sonora del cortometraggio francese L’assassinat du duc de Guise. Secondo focus.it
«Un sacco bello»: la colonna sonora di Ennio Morricone, che fine ha fatto Marisol, 7 segreti - L’attrice Veronica Miriel, che nel film ha interpretato Marisol, ha lavorato nel cinema fino ai primi anni Ottanta. Da corriere.it