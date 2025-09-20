La fine dell’era della colonna sonora di taylor swift per the summer i turned pretty

La conclusione della serie televisiva The Summer I Turned Pretty ha segnato la fine di un’epoca, durante la quale le colonne sonore di Taylor Swift hanno giocato un ruolo fondamentale nel successo dello show. Questa produzione, ispirata alla saga di romanzi di Jenny Han, ha riscosso grande popolarità tra gli spettatori grazie anche alla forte presenza musicale dell’artista statunitense. In questo approfondimento si analizza l’importanza delle collaborazioni tra Swift e questa serie, evidenziando il suo impatto sulla musica in ambito televisivo e le possibilità future. il rapporto tra “the summer i turned pretty” e la musica di taylor swift. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

