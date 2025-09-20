La fidanzata e il doppio ruolo di Robin Wright | Il giudizio lo lasciamo agli spettatori

"Ossessione, femminilità e rivalità, la nostra è una serie che parla al pubblico. Il finale? Non servono spiegazioni". L'incontro con la regista e attrice della serie Prime Video, tra le più viste in piattaforma. Verità, menzogna, paranoia. Nemmeno il tempo di arrivare in streaming, che La fidanzata (The Girlfriend) è immediatamente diventata la serie più vista su Prime Video. Creato da Naomi Sheldon e Gabbie Asher, e tratto dall'omonimo romanzo di Michelle Frances, lo show in sei episodi racconta del rapporto morboso tra Laura (Robin Wright, anche regista) e suo figlio Daniel (Laurie Davidson); un rapporto sbilanciato, e irrigidito quando Daniel si fidanza con Cherry (Olivia Cooke), ragazza di modesta estrazione sociale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

