Doppio appuntamento in questo weekend per il Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie", che stasera a Modena ‘racconterà’ la famiglia Bach, poi domani pomeriggio a Semelano ricorderà Mirco Caffagni, amico del festival, con un concerto ispirato alle compositrici e interpreti tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600. Entrambi gli eventi saranno a ingresso gratuito. "Paideia" è il tema del FestivalFilosofia che nel suo programma esplora anche le figure dei grandi maestri. Stasera alle 20.30 in Sant’Agostino, un affresco sonoro ci porterà a a conoscere la " Famiglia Bach: Padri, Figli e Maestri ", ovvero Johann Sebastian Bach, i suoi figli e l’amico Telemann. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La famiglia Bach e le dame in concerto