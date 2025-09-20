La faida di Trapani | veleni e risse social tra il sindaco Tranchida e l’imprenditore Antonini che si ispira a Fidel Castro

“Mi ispiro a Fidel Castro, a Miguel Díaz-Canel, a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, a Evo Morales. Li ho conosciuti, mi sono confrontato con loro”. Parla come un rivoluzionario socialista Valerio Antonini, vulcanico imprenditore romano, atterrato nel 2023 a Trapani dopo aver acquistato la squadra di calcio, e trasformatosi in meno di due anni nell’acerrimo nemico politico del sindaco Giacomo Tranchida, tanto da chiederne le dimissioni. La polveriera social. I panni sporchi di Trapani ormai si lavano nella pubblica piazza dei social. Il patron Antonini usa i suoi account per pubblicare di continuo post, foto, documenti, atti comunali, video e dirette con cui attacca l’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

