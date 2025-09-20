La Effe I punti di Moore, la verve di Sorokas.

In un campionato come quello di serie A2 dove le squadre si basano spesso su un gruppo italiano forte e compatto che possa dare solidità, la differenza la fanno spesso gli stranieri. In campo ne possono andare due, ecco così che la scelta e la qualità dei giocatori non di formazione italiana è quella che cambia in positivo o in negativo la stagione di una squadra di A2. Non fa eccezione alla regola la Fortitudo che a un pacchetto italiani di tutto rispetto aggiunge la coppia straniera Lee Moore-Paulius Sorokas chiamata a dare qual qualcosa in più che possa far fare il salto di qualità alla formazione di Attilio Caja. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I punti di Moore, la verve di Sorokas