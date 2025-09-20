La denuncia del gruppo Pettinari | Ancora emergenza sicurezza nel quadrilatero centrale appelli inascoltati

Ancora emergenza sicurezza nel quadrilatero centrale di Pescara che va da via Mazzini, corso Vittorio Emanuele, via Quarto dei Mille, via De Amicis e piazza Santa Caterina compresi i giardinetti dell'area di risulta e il parcheggio fronte Bingo. A denunciare nuovamente la situazione problematica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

