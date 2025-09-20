La cultura della relazione per la nuova comunità globale di pace | a Firenze la firma del protocollo tra Lions Toscana e Rondine Cittadella della Pace

Arezzo, 20 settembre 2025 – Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ha accolto questa mattina un grande momento di confronto e condivisione dedicato alla costruzione di una cultura di pace. L'incontro, promosso da Lions International – Distretto 108La Toscana e Rondine Cittadella della Pace, in collaborazione con il Comune di Firenze, ha avuto come titolo “Insieme Costruiamo Oggi la Pace di Domani”. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di rafforzare le progettualità comuni a favore dei giovani e della cultura della pace, valorizzando il ruolo dell'educazione e della leadership giovanile come strumenti di trasformazione dei conflitti e di costruzione di un futuro più giusto e pacifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

