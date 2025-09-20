La Croce Verde investe in arrivo nuovi ambulatori per la salute dei cittadini

Viareggio, 20 settembre 2025 – La Croce Verde di corso Garibald i guarda al futuro e lo fa con un progetto di grande importanza, un progetto che riguarda l’ampliamento degli ambulatori di corso Garibaldi. Un progetto che diventa per Viareggio una risorsa sanitaria importante con una finalità che la presidente Carla Vivoli, nella famiglia della Croce Verde dal 1984, racconta con semplicità come è nel suo stile, ma anche con grande determinazione e senza nascondere che l’idea di ampliamento degli ambulatori è un’iniziativa ambiziosa della quale si assume la responsabilità in prima persona. In sostanza per la realizzazione dell’ampliamento le risorse economiche sono quelle dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Croce Verde investe, in arrivo nuovi ambulatori per la salute dei cittadini

