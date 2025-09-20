La Cremonese sfida il Parma | Vardy è out e Nicola ridisegna l’attacco
Cremona, 20 settembre 2025 – La Cremonese continua le sfide con avversarie dirette nella lotta per la salvezza e si appresta ad ospitare domani (inizio alle 15) il Parma. Dopo il pareggio (combattuto e sofferto) nel posticipo in casa del Verona, la squadra di mister Nicola torna allo “Zini” per cercare di compiere un passo in avanti che sarebbe davvero prezioso. Jamie Vardy, 38 anni, ha vinto una Premier League, una Coppa d’Inghilterra e un Community Shield con il Leicester City, di cui è stato capitano Mister Nicola . “Sappiamo molto bene che dovremo soffrire sino alla fine – spiega il tecnico dei grigiorossi – e quindi non ci rimane che continuare a lavorare e a pensare partita dopo partita, dando tutto per raccogliere il massimo ogni volta”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
