La Covei Meta Catania vola al turno successivo di Coppa Divisione

La Covei MetaCatania Bricocity supera l’ostacolo Messina e conquista la qualificazione al turno successivo di Coppa Divisione con un prezioso 4-6 in trasferta. Nonostante le pesanti assenze tra nazionali e giovani under convocati con la maglia azzurra, la squadra di Juanra ha saputo reagire con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

covei meta catania volaLa Covei Meta Catania vola al turno successivo di Coppa Divisione - Con questa vittoria, la formazione etnea conferma la propria solidità e prosegue il cammino in Coppa Divisione con rinnovata fiducia ... Secondo cataniatoday.it

Meta Catania, grande festa rossazzurra per la presentazione della nuova stagione - Una serata che ha fissato gli obiettivi: difendere per il terzo anno il tricolore, vivere da protagonisti la Uefa Futsal Champions League e puntare a nuovi trofei come la Supercoppa Italiana e la Copp ... Si legge su cataniatoday.it

