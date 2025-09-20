La Covei Meta Catania vola al turno successivo di Coppa Divisione

La Covei MetaCatania Bricocity supera l’ostacolo Messina e conquista la qualificazione al turno successivo di Coppa Divisione con un prezioso 4-6 in trasferta. Nonostante le pesanti assenze tra nazionali e giovani under convocati con la maglia azzurra, la squadra di Juanra ha saputo reagire con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

