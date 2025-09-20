La Comunità solidale si presenta | incontri e iniziative di solidarietà
L’associazione Comunità Solidale, da oltre dieci anni attiva sul territorio di Lamporecchio organizza una serie di incontri, che si terranno nelle frazioni di Lamporecchio, per presentare e in maniera più approfondita i vari progetti che l’associazione sta portando avanti. Il primo appuntamento programmato è per oggi, sabato 20 settembre, con inizio alle ore 17 e si terrà all’interno dei locali del Circolo Arci di Mastromarco. Un incontro chiaramente aperto a tutta la cittadinanza. Nell’occasione la presidente dell’associazione Mara Fadanelli (nella foto), insieme a diversi volontari illustrerà le attività che sono portate avanti per il bene di diverse persone che sono in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
I Comuni avvieranno nei prossimi giorni la distribuzione della Carta solidale acquisti 2025, il contributo economico di 500 euro destinato alle famiglie in stato di bisogno. La carta sarà accreditata automaticamente dall'INPS e potrà essere utilizzata fino a sabat
I Comuni avvieranno nei prossimi giorni la distribuzione della Carta solidale acquisti 2025, il contributo economico di 500 euro destinato alle famiglie in stato di bisogno
