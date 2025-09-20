La Comunità solidale si presenta | incontri e iniziative di solidarietà

L’associazione Comunità Solidale, da oltre dieci anni attiva sul territorio di Lamporecchio organizza una serie di incontri, che si terranno nelle frazioni di Lamporecchio, per presentare e in maniera più approfondita i vari progetti che l’associazione sta portando avanti. Il primo appuntamento programmato è per oggi, sabato 20 settembre, con inizio alle ore 17 e si terrà all’interno dei locali del Circolo Arci di Mastromarco. Un incontro chiaramente aperto a tutta la cittadinanza. Nell’occasione la presidente dell’associazione Mara Fadanelli (nella foto), insieme a diversi volontari illustrerà le attività che sono portate avanti per il bene di diverse persone che sono in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it