La cittadinanza di Pagnacco pensa al ricorso al Tar sul caso dell' impianto a biometano
Nel territorio comunale di Pagnacco è nel pieno la discussione sulla costruzione di un impianto per la produzione di biometano. Chi intende avviare tale impresa aveva prima provato a farlo nella parte meridionale del territorio comunale, ma è stato fermato dai cittadini e dalle istituzioni per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: cittadinanza - pagnacco
Comune di Pagnacco Vai su Facebook
La cittadinanza di Pagnacco pensa al ricorso al Tar sul caso dell'impianto a biometano.
Reddito di cittadinanza disabili: arriva il ricorso collettivo di ENIL Italia. Ecco come farlo - Per attivare al ricorso è sufficiente che alcune persone con disabilità o loro familiari che hanno subito una disparità di trattamento aderiscano In sede di conversione del Decreto Legge 4/2019, ... Segnala disabili.com