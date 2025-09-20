La città nel pallone | Cesena dieci anni ancora con gli americani
"La proprietà si è così innamorata del Cesena, che secondo me potrebbe restare per altri dieci anni". Se a dirlo è il direttore generale Corrado Di Taranto allora c’è assolutamente da fidarsi. E’ quanto il dirigente ha infatti spiegato nel corso della cerimonia dei 140 anni de Il Resto del Carlino nel corso della quale non poteva certo mancare il Cesena, seppur alla vigilia di una gara difficile e importante come quella che attende i bianconeri oggi a a Venezia, squadra che punta a tornare subito in A. "Firmare per un pareggio? Già fatto" scherza il dg. Al secondo anno a Cesena, in questa stagione Di Taranto si è preso anche la responsabilità di scegliere il nuovo direttore sportivo Filippo Fusco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
