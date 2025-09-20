La Cina viaggia sulla rotta artica per raggiungere l’Europa in soli 18 giorni sfruttando il cambiamento climatico

Cambiamento climatico, geopolitica e commercio internazionale sono gli ingredienti che hanno contribuito a dare vita ad una nuova rotta commerciale transcontinentale che dalla Cina raggiungerà l’ Europa passando dall’ Artico. Il 20 settembre un’imbarcazione cinese della Haijie Shipping Company partirà dal porto di Quingdao, nel Nord della Cina, con 5mila container a bordo e con destinazione Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e Polonia. L’obiettivo di questo viaggio-test è quello di rendere costante, e non più solamente sporadico, il passaggio di navi commerciali attraverso l’Artico. Non si tratta, dunque, di una prima assoluta ma di uno sviluppo che evidenzia l’importanza dell’Artico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

