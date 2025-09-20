Riapre oggi a Magrignana di Montecreto della Chiesa Madre intitolata a San Geminiano Vescovo. Alle 15,30 monsignor Erio Castellucci, vescovo di Modena presiederà la santa messa. Saranno presenti il sindaco Giuseppe Ballotti e il Gruppo Alpini. I lavori di restauro sono stati finanziati in parte dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr - Next Generation EU e in parte dalla raccolta di fondi organizzata dai volontari del gruppo "Magrignana Insieme" che, col loro impegno, pubblicizzato con la creazione del brend "Magrignana è uno stato d’animo" hanno raccolto i fondi necessari per la copertura dei costi non compresi nell’attuale bando Pnrr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Chiesa Madre riapre ai fedeli dopo il restauro