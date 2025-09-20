La Chiesa Madre riapre ai fedeli dopo il restauro

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre oggi a Magrignana di Montecreto della Chiesa Madre intitolata a San Geminiano Vescovo. Alle 15,30 monsignor Erio Castellucci, vescovo di Modena presiederà la santa messa. Saranno presenti il sindaco Giuseppe Ballotti e il Gruppo Alpini. I lavori di restauro sono stati finanziati in parte dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr - Next Generation EU e in parte dalla raccolta di fondi organizzata dai volontari del gruppo "Magrignana Insieme" che, col loro impegno, pubblicizzato con la creazione del brend "Magrignana è uno stato d’animo" hanno raccolto i fondi necessari per la copertura dei costi non compresi nell’attuale bando Pnrr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la chiesa madre riapre ai fedeli dopo il restauro

© Ilrestodelcarlino.it - La Chiesa Madre riapre ai fedeli dopo il restauro

In questa notizia si parla di: chiesa - madre

Sorella Morte, centinaia di bambini sepolti in una fossa comune in Irlanda. John Pascal Rodgers: «La Chiesa ha detto a mia madre che era una peccatrice e a me che ero un bastardo. Ci ho messo tutta la vita a smettere di crederci»

Un anno di lavori per ristrutturare la chiesa della Gran Madre a Torino: paga tutto lo sponsor

“Vicino a Raoul Bova ci sono le figlie e la ex moglie Chiara Giordano”, Rocío in chiesa con sua madre a pregare

La Chiesa Madre riapre ai fedeli dopo il restauro; Dopo l’ultimazione del tetto in legno, la Chiesa Madre è pronta ad accogliere nuovamente i fedeli; Santa Venerina, riapre la chiesa danneggiata dal sisma del 2018: completati restauro e consolidamento.

Torna a splendere l’antica chiesa. San Giovanni riapre ai fedeli - Sarà ufficialmente inaugurata martedì 24 giugno, dopo le opere di ristrutturazione, la chiesa di San Giovanni Battista al castello di Borzano. ilrestodelcarlino.it scrive

chiesa madre riapre fedeliLa chiesa riapre le porte: Santa Maria della Carità in via San Felice splende dopo i restauri - Il cardinale Zuppi ha celebrato la Messa: “Un luogo importante per la comunità”. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiesa Madre Riapre Fedeli