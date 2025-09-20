La casa del mutilato passa al Ministero della Cultura | diventerà un museo Multilati
Cinquecento mila euro. È il costo dell'acquisizione della Casa del Mutilato da parte del Ministero della Cultura che affiderà poi la gestione dell'edificio al Comune in vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Il passaggio è stato ufficializzato nella giornata di sabato 20. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
PORDENONE: INAUGURATA LA MOSTRA HUMANS Taglio del nastro a Pordenone per la mostra ‘Humans. Cosa significa essere umani?’. Alla Casa del Mutilato fino al 30 settembre. Canale77 | 05 09 2025 Canale77 | Noi trasmettiamo passione! SEGUICI S Vai su Facebook
