La casa del mutilato passa al Ministero della Cultura | diventerà un museo Multilati

Pordenonetoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquecento mila euro. È il costo dell'acquisizione della Casa del Mutilato da parte del Ministero della Cultura che affiderà poi la gestione dell'edificio al Comune in vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Il passaggio è stato ufficializzato nella giornata di sabato 20. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

