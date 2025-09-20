La Cartabia fa felici le borseggiatrici Fermate 130 volte ma niente cella

A Venezia sono state denunciate decine di ladruncole ma la riforma della giustizia targata Draghi ha reso il reato impossibile da contenere. Manca la querela o il colpevole risulta irreperibile? Il processo non si fa. 🔗 Leggi su Laverita.info

