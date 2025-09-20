La Cartabia fa felici le borseggiatrici Fermate 130 volte ma niente cella

A Venezia sono state denunciate decine di ladruncole ma la riforma della giustizia targata Draghi ha reso il reato impossibile da contenere. Manca la querela o il colpevole risulta irreperibile? Il processo non si fa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Cartabia fa felici le borseggiatrici. Fermate 130 volte ma niente cella

Borseggiatori impuniti senza una denuncia. La rivolta dei sindaci contro la legge Cartabia - Lo impone la riforma Cartabia che obbliga le autorità di polizia giudiziaria ad agire solo se le vittime sporgono ... Come scrive ilgiornale.it

La Lega, 'contro i borseggiatori cambieremo la Cartabia' - In piena estate e con l'Italia che brulica di turisti, c'è un fronte bipartisan di sindaci che insorge contro borseggiatori e ladri e chiede al governo modifiche alla riforma Cartabia che esclude la ... Lo riporta ansa.it