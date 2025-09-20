La Carta del Cuore come i lucchetti dell’amore | messaggi sulla fontana a Fabriano
Fabriano (Ancona), 20 settembre 2025 – Dai lucchetti alla Senna di Parigi al messaggio su filigrana sulla fontana Sturinalto, simbolo della città. Nasce a Fabriano la Carta del Cuore per “valorizzare la tradizione cartaria locale”. L’invito a cittadini e turisti è “a scrivere una dedica su carta filigranata nella fontana Sturinalto, contribuendo così a un racconto collettivo condiviso anche sui canali social”. Un gesto d’amore, semplice, ma simbolico, che punta a riscoprire l’identità e l’artigianalità del territorio. L’evento di lancio ha visto il coinvolgimento della città e di realtà del comprensorio, presenti: Maura Nataloni, assessore alla Cultura, Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, Andrea Bizzarri in rappresentanza del Consorzio Grotte di Frasassi, Francesca Mannucci, direttrice del Museo della Cartam e Alshubaith Ibrahim, coordinatore della Rete delle Città Creative Unesco, settore dell’artigianato e delle arti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: carta - cuore
#Fabriano - Al momento è possibile acquistare la Carta del Cuore sia presso il Museo della Carta e della Filigrana
