La campionessa azzurra si fa male alla 4×100 | portata fuori sulla sedia a rotelle

Un duro colpo per l'Italia ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Durante la staffetta 4×100 femminile, la prima frazionista italiana, ha riportato un serio infortunio alla coscia sinistra proprio durante la fase di cambio del testimone. Il dolore è stato immediato e acuto, costringendo l'atleta ad abbandonare la pista in sedia a rotelle, tra le lacrime. La squadra italiana ha concluso la gara fortemente penalizzata dall'accaduto. L'infortunio durante il passaggio del testimone nella 4×100. L'incidente è avvenuto mentre l'atleta azzurra stava per cedere il testimone a Gloria Hooper, nel pieno di una gara iniziata con grandi aspettative.

