La Camera di Lorenzo Fontana Chiude i lavori ma fa infuriare la Lega e FdI non informati Altro pasticcio

Roma. C'è qualcuno che vuole mandarlo in Veneto e non solo. "Accordi, con chi?". C'è un tema nella maggioranza, almeno a detta della maggioranza, e si chiama Lorenzo Fontana, il presidente de.

**Mo: opposizioni da Fontana, 'no a ripresa lavori Camera senza comunicazioni Meloni'** - "Non siamo disponibili a riprendere i lavori senza le comunicazioni del governo sulla situazione a Gaza e confidiamo che in queste ore, e fino a martedì, Fontana sarà in gra ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it