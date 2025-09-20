la bcc inaugura i nuovi locali della filiale di conselice

Venerdì 19 settembre sono stati inaugurati i nuovi locali della Filiale della BCC ravennate, forlivese e imolese di Conselice, in via Garibaldi, 43. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi e, per LA BCC, il vice presidente con delega alla sostenibilità e presidente del comitato di Lugo Emanuela Bacchilega, il direttore generale Gianluca Ceroni e il direttore della Filiale Gianluca Mazzoni. Emanuela Bacchilega ha sottolineato come la nuova sede "possa divenire un veicolo più efficiente per intrecciare i rapporti fra la città, i clienti ed i Soci della BCC. Come Banca di Comunità intendiamo comprendere più a fondo ed intervenire a fronte delle esigenze e richieste del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

