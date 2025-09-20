LA BCC inaugura i nuovi locali della filiale di Conselice
Venerdì 19 settembre sono stati inaugurati i nuovi locali della Filiale della BCC ravennate, forlivese e imolese di Conselice, in via Garibaldi, 43. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi e, per LA BCC, il vice presidente con delega alla sostenibilità e presidente del comitato di Lugo Emanuela Bacchilega, il direttore generale Gianluca Ceroni e il direttore della Filiale Gianluca Mazzoni. Emanuela Bacchilega ha sottolineato come la nuova sede "possa divenire un veicolo più efficiente per intrecciare i rapporti fra la città, i clienti ed i Soci della BCC. Come Banca di Comunità intendiamo comprendere più a fondo ed intervenire a fronte delle esigenze e richieste del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: inaugura - nuovi
Mappatella beach, Manfredi inaugura nuovi spazi per lo sport: Grazie ai partner privati
Tecnologia, innovazione, salute e ambiente: nasce l’Healthy Planet Center. Schifani inaugura i nuovi spazi di Arpa Sicilia
La Maison della danza inaugura due nuovissime sale per l’inizio dei nuovi corsi
Domani, venerdì 19, alle 18.00, vi aspettiamo per l'inaugurazione dei nuovi spazi della Biblioteca comunale! Vai su Facebook
Esaote inaugura nuovi uffici a Maastricht https://liguria.bizjournal.it/2025/09/17/esaote-nuovi-uffici-maastricht/… - X Vai su X
LA BCC inaugura i nuovi locali della filiale di Conselice; Chiusa di Pesio: inaugurati i nuovi locali della filiale Bcc Pianfei-Rocca de’ Baldi; Oggi Carate inaugura il suo nuovo palazzetto dello sport: al taglio del nastro Rovazzi e altri vip.
Bcc, conclusi i lavori in sede - La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha inaugurato i nuovi locali della sede di Forlì, in corso della Repubblica 2/4,... Secondo ilrestodelcarlino.it
La Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi rafforza il suo impegno col territorio e rinnova i locali della filiale di Chiusa di Pesio - La Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi ha rinnovato i locali della filiale di Chiusa di Pesio di piazza Vittorio Veneto 4, con l’obiettivo di offrire spazi più moderni, ... Si legge su targatocn.it