LA BCC inaugura i nuovi locali della filiale di Conselice

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 settembre sono stati inaugurati i nuovi locali della Filiale della BCC ravennate, forlivese e imolese di Conselice, in via Garibaldi, 43. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi e, per LA BCC, il vice presidente con delega alla sostenibilità e presidente del comitato di Lugo Emanuela Bacchilega, il direttore generale Gianluca Ceroni e il direttore della Filiale Gianluca Mazzoni. Emanuela Bacchilega ha sottolineato come la nuova sede "possa divenire un veicolo più efficiente per intrecciare i rapporti fra la città, i clienti ed i Soci della BCC. Come Banca di Comunità intendiamo comprendere più a fondo ed intervenire a fronte delle esigenze e richieste del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la bcc inaugura i nuovi locali della filiale di conselice

© Ilrestodelcarlino.it - LA BCC inaugura i nuovi locali della filiale di Conselice

In questa notizia si parla di: inaugura - nuovi

Mappatella beach, Manfredi inaugura nuovi spazi per lo sport: Grazie ai partner privati

Tecnologia, innovazione, salute e ambiente: nasce l’Healthy Planet Center. Schifani inaugura i nuovi spazi di Arpa Sicilia

La Maison della danza inaugura due nuovissime sale per l’inizio dei nuovi corsi

LA BCC inaugura i nuovi locali della filiale di Conselice; Chiusa di Pesio: inaugurati i nuovi locali della filiale Bcc Pianfei-Rocca de’ Baldi; Oggi Carate inaugura il suo nuovo palazzetto dello sport: al taglio del nastro Rovazzi e altri vip.

Bcc, conclusi i lavori in sede - La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha inaugurato i nuovi locali della sede di Forlì, in corso della Repubblica 2/4,... Secondo ilrestodelcarlino.it

La Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi rafforza il suo impegno col territorio e rinnova i locali della filiale di Chiusa di Pesio - La Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi ha rinnovato i locali della filiale di Chiusa di Pesio di piazza Vittorio Veneto 4, con l’obiettivo di offrire spazi più moderni, ... Si legge su targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Bcc Inaugura Nuovi Locali