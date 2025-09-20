La batteria del tuo Android si scarica in fretta? Guarda quest’impostazione nascosta sullo smartphone che risolve la cosa
Possedere uno smartphone con una batteria affidabile è il sogno di tutti. Chi non si è mai trovato a cercare disperatamente una presa di corrente nel bel mezzo della giornata? La durata della batteria influenza profondamente il nostro rapporto con la tecnologia, trasformando un dispositivo utile in una fonte di costante frustrazione quando l’autonomia è limitata. Ma cosa succede se la soluzione non fosse comprare un nuovo telefono, ma semplicemente modificare alcune impostazioni? Ecco un trucco semplice ma efficace: la modalità scura. Batteria scarica dello smartphone Quando acquistiamo un nuovo smartphone, tendiamo a concentrarci sulle specifiche tecniche, in particolare sulla capacità della batteria. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: batteria - android
Realme C71 arriva in Italia con Android 16, una grande batteria e un piccolo prezzo
Realme C71 già scontatissimo: Android 16, batteria mostruosa e display a 120 Hz
Non rinunciate all’autonomia: i cinque smartphone Android con la batteria più capiente
Torna a miniprezzo con doppio sconto TABWEE T80 Tablet Android 15 con Gemini AI, 12 GB RAM + 128 GB ROM (2 TB TF), Tablet 10 pollici, Bluetooth 5.0 | 5G WiFi | Batteria 6000 mAh | Display 1280 x 800 | Jack 3,5 mm | Tipo-C | WPS | GPS #AMAZO Vai su Facebook
realme ridefinisce il futuro del mobile! Batteria da 15.000 mAh: fino a 4 giorni di autonomia, 53 ore di video e addio ansia da ricarica. Chill Fan Phone: il primo smartphone con ventola di raffreddamento interna, fino a -6°C durante il gaming intenso. @realme - X Vai su X
C’è un motivo se il tuo telefono si scarica troppo velocemente; La batteria del telefono si scarica troppo velocemente? Devi aggiornare quest’app; SOS batteria Android? Instagram corre ai ripari: ecco la novità.
Batteria scarica? Allunga la vita del tuo telefono - Quante volte ti sei trovato con il telefono quasi morto proprio nel momento del bisogno? Secondo veb.it
Addio alla batteria scarica con il Power Bank INIU da 10000mAh a soli 22€ - Appena 22 euro circa con l'offerta su Amazon e puoi avere il Power Bank INIU da 10000 mAh per ricaricare tutti i dispositivi in un attimo. Lo riporta telefonino.net