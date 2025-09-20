La 1° giornata Esordio monco per l’A2 Ci sono già due rinvii

La A2 2025-2026 comincia oggi con le partite della Dole Rimini a Milano e dell’ Unieuro Forlì a Cremona. Il turno poi proseguirà con sei gare nella giornata di domani e il rinvio di ulteriori due match, quello tra Rieti e Avellino a mercoledì 24 (a causa della convocazione del reatino Piccin al Mondiale under 23 di tre contro tre) e quello tra Bergamo e Pesaro al 15 ottobre. Il piatto domenicale, in ogni caso, rimane ricco. Il big match è a Verona, dove la Tezenis ospita la retrocessa Estra Pistoia per fare subito la voce grossa e ribadire i pronostici della vigilia. L’altra che è scesa dalla A, Scafati, attende la Mestre di coach Ferrari tra le mura amiche mentre Brindisi, un’altra delle favorite, andrà a testare la consistenza di Ruvo di Puglia, neopromossa, in un derby caldissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

