Kurt russell e le sue abilità di volo in executive decision

Il film del 1996 Executive Decision si distingue non solo per la sua trama avvincente, ma anche per alcune sequenze di grande realismo che hanno attirato l’attenzione di esperti del settore aeronautico. In particolare, la scena dell’atterraggio d’emergenza, interpretata da Kurt Russell, ha suscitato commenti positivi anche da parte di un ex pilota professionista. la scena dell’atterraggio d’emergenza in executive decision. una rappresentazione realistica secondo gli esperti. Nella pellicola, Kurt Russell interpreta un comandante inesperto che si trova a dover gestire un atterraggio di emergenza su una pista non adatta a un velivolo di grandi dimensioni come il 747. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Kurt russell e le sue abilità di volo in executive decision

