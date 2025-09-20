‘Kiss me Licia – il musical’ torna a teatro dopo il doppio sold out di marzo a 40 anni dalla prima trasmissione in Italia

MILANO – Dopo il doppio sold out e le due standing ovation di marzo – che si aggiungono ai 3 sold out collezionati al debutto di 10 anni fa – KISS ME LICIA – IL MUSICAL torna in scena in data unica venerdì 17 ottobre all’EcoTeatro di Milano (Via Fezzan, 11 – ore 20.30) con la firma dell’autore, regista e produttore THOMAS CENTARO. Mirko, Licia e tutti i personaggi più amati del cartone animato “riprenderanno vita” a teatro per l’ultima volta. Sul palco Licia, studentessa universitaria e cameriera al Mambo, il ristorante gestito da Marrabbio, il suo gelosissimo papà. E poi il piccolo Andrea, il suo gatto Giuliano, e Manuela, la migliore amica della protagonista; Satomi, cliente fisso del Mambo di cui Licia è platonicamente innamorata, e Mirko, ragazzo biondo con un bizzarro ciuffo rosso con cui Licia si “incontra e si scontra”, rispettivamente tastierista e frontman del gruppo rock dei Bee Hive e la loro scontrosa manager Marika. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

