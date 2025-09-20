Kirk Meloni | non cadremo in gioco sporco dei seminatori odio

Ildenaro.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 set. (askanews) – “Fin dagli anni della militanza giovanile ho sempre creduto che le idee non potessero vivere senza le azioni. Ho sempre pensato che sia doveroso battersi in prima persona per affermare la propria visione del mondo, assumendosi le responsabilità. E proprio per questo voglio rendere un sentito omaggio a Charlie Kirk, un giovane uomo coraggioso che ha pagato con la vita il coraggio delle sue idee e il prezzo della libertà”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’evento Ecr ‘La destra che vince’. “Il suo sacrificio – ha aggiunto – ci ricorda, ancora una volta, da che parte stanno la violenza e l’intolleranza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: kirk - meloni

Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk.  Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer

Meloni affonda sulla sinistra: “Legittimano l’omicidio di Kirk perché esponente di destra”

Attentato in Utah: ucciso Charlie Kirk, rock star del movimento Maga. Meloni: ferita profonda per la democrazia

Kirk, Meloni: non cadremo in gioco sporco dei seminatori odio; Meloni: La destra ovunque è pronta ad assumersi la responsabilità di governo; Non ci faremo intimidire, il messaggio di Meloni ai 'seminatori d'odio'.

Kirk, Meloni: non cadremo in gioco sporco dei seminatori odio - (askanews) – “Fin dagli anni della militanza giovanile ho sempre creduto che le idee non potessero vivere senza le azioni. Lo riporta askanews.it

kirk meloni cadremo giocoMeloni: “La destra ovunque è pronta ad assumersi la responsabilità di governo” - In un videomessaggio inviato all'evento organizzato da Ecr, la premier ha parlato anche di Charlie Kirk: "Ha pagato con la vita il coraggio, le sue idee e il prezzo della libertà" ... Scrive dire.it

Cerca Video su questo argomento: Kirk Meloni Cadremo Gioco