Kirk insulti e odio politico L’allarme di FdI | Inaccettabile il paragone con i terroristi delle Brigate rosse

Nel cuore del dibattito politico, una nuova scintilla accende la polemica. Le parole del presidente del Municipio 1 di Milano, Abdu Ismahil, del Partito Democratico, scuotono l’opinione pubblica, e in particolare Fratelli d’Italia. Come nel caso del senatore Sandro Sisler, che condanna senza mezzi termini il paragone tra la figura di Charlie Kirk, “vittima dell’odio politico”, e i terroristi delle Brigate Rosse. Una nota, allora, chiede al Partito Democratico di prendere le distanze da un’affermazione considerata «inaccettabile» e che rischia di alimentare un pericoloso clima d’odio. Kirk, l’allarme di FdI: basta odio politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Kirk, insulti e odio politico. L’allarme di FdI: “Inaccettabile il paragone con i terroristi delle Brigate rosse”

