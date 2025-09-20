Kiev sotto pioggia di droni e missili Zelensky chiede più scudi dall’Ovest

La notte si è accesa di esplosioni e sirene mentre l’esercito di Mosca rovesciava missili e droni sull’Ucraina; al mattino il presidente Volodymyr Zelensky denunciava un’aggressione di proporzioni inedite, invocando una difesa aerea più robusta e un fronte internazionale compatto contro il Cremlino. Una tempesta di fuoco Secondo il capo di Stato ucraino, la notte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Kiev sotto pioggia di droni e missili, Zelensky chiede più scudi dall’Ovest

In questa notizia si parla di: kiev - sotto

Kiev sotto attacco per sette ore: edifici in fiamme. Missili e droni russi colpiscono ancora

Kiev sotto attacco nella notte: esplosioni, incendi e almeno 19 feriti

Kiev sotto le bombe per dieci ore: morti e feriti

BJK Cup - L'Italia è sotto contro l'Ucraina: Kostyuk batte Cocciaretto in due set. La 23enne di Kiev lascia appena cinque game alla marchigiana. Ora tocca a Paolini https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Davis_Cup_Fed_Cup/101982/bjk-cup-l-italia-e-sotto- - X Vai su X

Erano tutti in fila davanti a un ufficio mobile arrivato nel piccolo villaggio rurale sotto il controllo di Kiev Vai su Facebook

Il Cremlino a Trump: È un conflitto esistenziale. Kiev lavora a un incontro Trump-Zelensky al G7 - Zelensky: La scorsa notte, lanciati oltre 400 droni e 40 missili nell'attacco russo; L'anniversario della guerra sotto una pioggia di droni russi. L'Europa a Kiev; Ucraina ancora sotto attacco: Mosca colpisce centrale Trypilska, blackout a Kiev. Trump: pronto a nuove sanzioni a Mosca. –.

Kiev e Poltava sotto attacco: droni russi colpiscono ferrovia, ritardi ai treni - Nella notte droni russi attaccano Kiev e la regione di Poltava: attivati i sistemi antiaerei, danneggiata una ferrovia. Da newsmondo.it

Ucraina: nella notte attacchi di droni russi a Kiev e nella regione - I sistemi antiaerei ucraini sono entrati in azione la scorsa notte ;;durante un allarme antiaereo nella capitale e nella regione di Kiev, per una pioggia di droni russi. Scrive ansa.it