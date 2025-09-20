Kiev | sanzioni ora o si perde tempo
21.20 Il presidente ucraino ha detto ai giornalisti che "legare" le possibili sanzioni Usa alle richieste ai Paesi Ue equivale a "rallentare la pressione su Putin". Trump,ha detto Zelensky, "si aspetta un'azione Ue molto decisa. Perderemo molto tempo se non vengono imposte sanzioni o senza misure concrete". Zelensy ha detto che incontrerà Trump a margine dell'Assemblea Onu a New York. Fonti vicine al Cremlino rivelano intanto che Putin opta per l'escalation come mezzo di pressing negoziale e pensa che Trump non farà molto per Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
