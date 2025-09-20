kevin spacey superstar a lui il premio alla carriera

E a chi se non a lui, al due volte premio Oscar Kevin Spacey, il Premio alla Carriera di Lucca Film Festival che da oggi al 28 settembre trasforma la città in un unico grande palcoscenico. La manifestazione diretta da Nicola Borrelli (con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) apre alla grande: nientemeno che Kevin Spacy sul red carpet. Lui, l’uomo che ha conosciuto già tutto della vita, dai successi interplanetari al “fango“ delle accuse per molestie da cui è stato poi scagionato. Una presenza di grande peso e prestigio, senz’altro uno degli attori più celebrati della sua generazione, artefice di interpretazioni potenti che hanno affascinato pubblico e critica per più di quarant’anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

