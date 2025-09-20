Kevin Spacey superstar A lui il premio alla carriera

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E a chi se non a lui, al due volte premio Oscar Kevin Spacey, il Premio alla Carriera di Lucca Film Festival che da oggi al 28 settembre trasforma la città in un unico grande palcoscenico. La manifestazione diretta da Nicola Borrelli (con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) apre alla grande: nientemeno che Kevin Spacy sul red carpet. Lui, l’uomo che ha conosciuto già tutto della vita, dai successi interplanetari al “fango“ delle accuse per molestie da cui è stato poi scagionato. Una presenza di grande peso e prestigio, senz’altro uno degli attori più celebrati della sua generazione, artefice di interpretazioni potenti che hanno affascinato pubblico e critica per più di quarant’anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

kevin spacey superstar a lui il premio alla carriera

© Lanazione.it - Kevin Spacey superstar. A lui il premio alla carriera

In questa notizia si parla di: kevin - spacey

Kevin Spacey è tornato: “Alla fine ce la caviamo sempre”

Da Whoopi Goldberg in Un Posto al Sole a Kevin Spacey, la Rai pesca da Hollywood per le sorprese della prossima stagione

Filippo Laganà ideatore e protagonista di "Minimarket", la nuova serie RaiPlay: con lui ci sarà Kevin Spacey. L'intervista al giovane attore

Kevin Spacey superstar. A lui il premio alla carriera; Lotto e Superenalotto, le estrazioni di oggi venerdì 27 giugno: i numeri vincenti; Superstar a Taormina, non è finita.

kevin spacey superstar premioKevin Spacey superstar. A lui il premio alla carriera - Presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film ’1780’, un thriller storico. Segnala lanazione.it

Il Premio Oscar Kevin Spacey ospite di apertura del Lucca Film Festival 2025 - LUCCA FILM FESTIVAL 2025 DAL 20 AL 28 SETTEMBRE XXI edizione Il due volte Premio Oscar Kevin Spacey ospite di apertura con il regista Dustin Fairbanks e ... Secondo romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Kevin Spacey Superstar Premio