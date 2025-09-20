In Italia “accanto alla nostra caratteristica fondamentale, che è quella di essere ancora fortemente attaccati alle nostre matrici culturali e valoriali, abbiamo un governo che da tre anni è corso ai ripari rispetto a una deriva che potrebbe diventare drammatica. È un governo che ha preso le redini rispetto a quella che è la gestione ferma dei flussi migratori”. A ricordarlo alla platea di Felix Sara Kelany. La deputata FdI a Fenix: abbiamo interrotto i flussi irregolari. “Stiamo governando i flussi legali – ha aggiunto la deputata di FdI – e abbiamo interrotto quelli irregolari, s tiamo lottando senza quartiere contro i trafficanti di uomini, contro l’immigrazione irregolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Kelany: il governo ha preso le redini sui flussi. E Minniti riconosce: col piano Mattei l’Italia è un punto di riferimento