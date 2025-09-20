Pesaro Si è dibattuto per tutta l’estate se fosse meglio dotarsi di un altro lungo straniero che desse manforte al lituano Miniotas sotto i tabelloni oppure se, per far decollare la squadra, era più utile un regista che innescasse la miccia, accendendo i compagni. Alla fine ha vinto il ’partito’ del play e quando è uscito il nome ha messo tutti d’accordo. Perché era da tempo che a Pesaro non atterrava un ex Nba. La storia di Kay Felder, fra l’altro, è di quelle che incuriosiscono: fenomeno al college, sbarca fra i ’pro’ direttamente al fianco di LeBron James, poi un brutto episodio in cui rimane coinvolto - un arresto per un’aggressione ad una ragazza - lo emargina dal mondo dorato delle stelle del basket. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Kay Felder per accendere la miccia. C'è attesa per il nuovo americano