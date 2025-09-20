Scopri dove vive Katia Ricciarelli: tra Roma e il Lago di Garda, una casa elegante e immersa nella natura che riflette la sua anima artistica. Un rifugio elegante nel cuore di Roma e un angolo di pace vista lago. Katia Ricciarelli, diva del bel canto e protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo, non ha mai smesso di affascinare il pubblico con la sua voce potente e la sua personalità decisa. Ma oggi non parleremo della sua carriera lirica o delle sue apparizioni televisive, bensì della sua incredibile casa, un luogo che racconta molto di lei. anche senza dire una parola. La soprano, ex concorrente del Grande Fratello VIP, vive immersa tra arte e bellezza, proprio come nella musica che l’ha resa celebre. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Katia Ricciarelli, Villa Di Lusso: Ecco Dove Vive!