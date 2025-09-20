Kate Middleton non ha potuto evitare di cenare separata da suo marito William durante il banchetto di Stato che si è tenuto al Castello di Windsor in onore di Donald e Melania Trump. Infatti, il protocollo regola anche i posti a tavoli. A ogni ospite è assegnata una precisa collocazione e questo comporta che il Principe e la Principessa del Galles siedano distanti. Naturalmente questo vale anche per Re Carlo e Camilla. Kate Middleton separata da William. Kate Middleton ha incantato tutti durante la cena di gala per il Presidente americano e la First Lady. Era splendida con l’abito ricamato d’oro e la tiara di Lady Diana che vale 1 milione di sterline. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton cede al protocollo, il gesto di William per Melania Trump