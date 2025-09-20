Kate Middleton cede al protocollo il gesto di William per Melania Trump

Kate Middleton non ha potuto evitare di cenare separata da suo marito William durante il banchetto di Stato che si è tenuto al Castello di Windsor in onore di Donald e Melania Trump. Infatti, il protocollo regola anche i posti a tavoli. A ogni ospite è assegnata una precisa collocazione e questo comporta che il Principe e la Principessa del Galles siedano distanti. Naturalmente questo vale anche per Re Carlo e Camilla. Kate Middleton separata da William. Kate Middleton ha incantato tutti durante la cena di gala per il Presidente americano e la First Lady. Era splendida con l’abito ricamato d’oro e la tiara di Lady Diana che vale 1 milione di sterline. 🔗 Leggi su Dilei.it

