Kan Yasuda cittadino onorario C’è il via libera

Tre mesi fa – era il 14 giugno – dal sagrato della chiesa di Sant’Agostino il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti annunciò pubblicamente la proposta di conferire la cittadinanza onoraria allo scultore giapponese Kan Yasuda. Quelle parole, pronunciate al vernissage della mostra di Yasuda "Oltra la forma" in piazza Duomo e al Sant’Agostino (nella foto il sindaco e l’artista al taglio del nastro), sono ora realtà. Giovedì sera, all’unanimità, il consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità il prestigioso riconoscimento, con la cerimonia già fissata domenica 28 alle 17,30 nel salone dell’Annunziata al Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

