Juventusnews24 ospite a Radio TV Serie A l’intervento completo di Marco Baridon | Che lavoro di Tudor la Juve sta ritrovando la solidità mentale – VIDEO
ospite a Radio TV Serie A: il VIDEO con l’intervento completo di Marco Baridon sul momento dei bianconeri. Ospite a Radio TV Serie A, con la conduzione di Alessandro Rimi e Raffaele Pappadà, il nostro Marco Baridon di ha fatto il punto sulla Juve, reduce dal match di Champions League contro il Borussia Dortmund e attesa dall’impegno contro il Verona. Nelle ore che precedono l’importante sfida di campionato contro l’ Hellas Verona, arriva un’analisi lucida e positiva sul momento che sta vivendo la Juventus. Secondo la sua lettura, i bianconeri stanno attraversando una fase di crescita esponenziale, il cui merito principale va attribuito al nuovo allenatore e alla sua capacità di lavorare sulla testa del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventusnews24 - ospite
Juventusnews24 ospite a Radio TV Serie A, l’intervento completo di Chiara Aleati: «Se Vlahovic rimanesse farebbe la sua miglior stagione» – VIDEO
Un ospite molto speciale ieri a San Siro: Khéphren #Thuram insieme al papà Lillian! Un tifoso in più non per l'Inter chiaramente ma per il fratello Marcus Un legame quello dei due fratelli che esula dai colori e dalla rivalità sportiva che porta dietro di se Vai su Facebook
Juventusnews24 ospite a Radio TV Serie A: l'intervento VIDEO.