Juventusnews24 ospite a Radio TV Serie A l’intervento completo di Marco Baridon | Che lavoro di Tudor la Juve sta ritrovando la solidità mentale – VIDEO

Ospite a Radio TV Serie A, con la conduzione di Alessandro Rimi e Raffaele Pappadà, il nostro Marco Baridon di ha fatto il punto sulla Juve, reduce dal match di Champions League contro il Borussia Dortmund e attesa dall'impegno contro il Verona. Nelle ore che precedono l'importante sfida di campionato contro l' Hellas Verona, arriva un'analisi lucida e positiva sul momento che sta vivendo la  Juventus. Secondo la sua lettura, i bianconeri stanno attraversando una fase di crescita esponenziale, il cui merito principale va attribuito al nuovo allenatore e alla sua capacità di lavorare sulla testa del gruppo.

