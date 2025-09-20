ospite a Radio TV Serie A: il VIDEO con l’intervento completo di Marco Baridon sul momento dei bianconeri. Ospite a Radio TV Serie A, con la conduzione di Alessandro Rimi e Raffaele Pappadà, il nostro Marco Baridon di ha fatto il punto sulla Juve, reduce dal match di Champions League contro il Borussia Dortmund e attesa dall’impegno contro il Verona. Nelle ore che precedono l’importante sfida di campionato contro l’ Hellas Verona, arriva un’analisi lucida e positiva sul momento che sta vivendo la Juventus. Secondo la sua lettura, i bianconeri stanno attraversando una fase di crescita esponenziale, il cui merito principale va attribuito al nuovo allenatore e alla sua capacità di lavorare sulla testa del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventusnews24 ospite a Radio TV Serie A, l’intervento completo di Marco Baridon: «Che lavoro di Tudor, la Juve sta ritrovando la solidità mentale» – VIDEO