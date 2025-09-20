Juventus – Verona 1-1 le pagelle | Juve stanca e imprecisa

Finisce in parità il match del Bentegodi: Juventus fermata dal Verona Una Juventus stanca e provata dalle battaglie con Inter e Dortmund viene fermata sul pari da un Verona combattivo e solido. Il centrocampo juventino è parso spompato e stremato, Thuram e Locatelli hanno sofferto molto la fisicità degli scaligeri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

