Juventus – Verona 1-1 le pagelle | Juve stanca e imprecisa
Finisce in parità il match del Bentegodi: Juventus fermata dal Verona Una Juventus stanca e provata dalle battaglie con Inter e Dortmund viene fermata sul pari da un Verona combattivo e solido. Il centrocampo juventino è parso spompato e stremato, Thuram e Locatelli hanno sofferto molto la fisicità degli scaligeri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - verona
Pronostico Verona-Juventus: la difesa è sotto esame
Montipò Juventus, l’idea può prendere piede: il portiere ha messo in stand-by le trattative per il rinnovo col Verona. Le ultimissime
Montipò Juventus, nulla di fatto per il suo arrivo in bianconero: l’Hellas Verona lavora per blindarlo con un rinnovo di contratto! Tutti i dettagli
Serie A, in campo Udinese-Milan Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le - facebook.com Vai su Facebook
GOL Verona 0-1 Juventus ? Conceição ? 18' #VeronaJuventus #VeronaJuve #Juventus #Juve - X Vai su X
LIVE | Verona-Juventus 0-0, via!; Verona-Juventus, formazioni ufficiali: Akpa Akpro al posto di Gagliardini; Under 16 – Juventus-Empoli 3-1. Bianconeri tricolori per la prima volta!.
Orban stoppa la Juventus: finisce 1-1 al Bentegodi - Juventus, gara valida per la 4a giornata di Serie A Enilive. Riporta fantacalcio.it
Verona-juventus finisce 1-1 al Bentegodi: gol di Conceicao e rigore di Orban - 1 al bentegodi con gol di conceicao e rigore di Orban, Verona resta in vetta alla Serie A mentre la Juventus cerca i primi punti stagionali ... Secondo gaeta.it