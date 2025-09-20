Juventus vergognoso | Tudor è una furia dopo il pari a Verona

La Juventus manca il poker di vittorie e viene frenata dal Verona al Bentegodi sull'1-1 nella gara valida per la quarta giornata di serie A. Rete di Conceicao al 19', pareggio di Orban su rigore al 44' per fallo di mano in area di Kalulu. Al 67' annullato un gol a Serdar per fuorigioco. La Juventus sale a 10 punti portandosi da sola in vetta al campionato mentre il Verona ottiene il terzo pareggio in 4 partite e si porta a 3 punti. "Avrei voluto un altro arbitro, il rigore dato è vergognoso. Lo dà solo chi non ha mai giocato a calcio. Non esiste, così come manca il rosso a Orban: l'arbitro mi ha detto che non aveva caricato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juventus, "vergognoso": Tudor è una furia dopo il pari a Verona

