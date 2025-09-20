Juventus Tudor è una furia Orban doveva essere espulso

Tudor Infiamma il Dibattito: “Rigore vergognoso, Orban doveva espulso” Igor Tudor esplode dopo il pareggio 1-1 tra Juventus e Verona, puntando il dito contro l’arbitro Rapuano con parole taglienti. “È una vergogna, un rigore così lo dai solo se non hai mai giocato a calcio”, tuona il tecnico bianconero, contestando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tudor è una furia “Orban doveva essere espulso”

In questa notizia si parla di: juventus - tudor

Juventus, Tudor esulta: finalmente sta arrivando la firma

Juventus spiazzata, assalto del Barcellona al pilastro di Tudor: “Succederà a breve”

Non serve più, Tudor ha parlato chiaro: la Juventus lo molla

#Juventus , #Tudor ce l'ha anche col calendario: "Perché noi 3 partite in 7 e il Napoli 3 in 9?" https://calciomercato.com/notizie/juventus-tudor-polemizza-anche-sul-calendario-noi-3-partite-in-7-giorni-il-napoli-in-9-a-stare-zitti-e-buoni/bltc9da36896bd896fb… - X Vai su X

Juventus, il retroscena: Tudor e i goal subiti, in questi giorni ha studiato una strategia - facebook.com Vai su Facebook

Tudor è una furia contro gli arbitri dopo Verona Juve | È una vergogna! Due decisioni completamente sbagliate e sul rigore…; Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri pareggiano contro il Verona Tudor è una furia in conferenza stampa; Juventus Tudor | Avrei voluto un altro arbitro il rigore dato al Verona è vergognoso.

Juventus, furia Tudor contro arbitro e VAR: "E' una vergogna. Il rigore non esiste, manca il rosso a Orban" - Igor Tudor è una furia contro l'arbitro dopo Verona- Scrive msn.com

Verona-Juventus, furia Tudor: "È successo qualcosa di vergognoso. L'arbitro mi ha detto testuali parole" - Dopo tre vittorie consecutive in campionato, la corsa della Juventus si è momentaneamente arrestata sul campo del Verona. Come scrive msn.com