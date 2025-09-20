Juventus Tudor | Avrei voluto un altro arbitro il rigore dato al Verona è vergognoso

Juventus, Tudor su Rapuano: “Arbitraggio vergognoso! Rigore inesistente”. Dopo il pari maturato al Bentegodi contro l’ Hellas Verona, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha commentato così il match ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Oggi dovevamo avere più energia, abbiamo giocato tre partite in sette giorni. Avrei voluto però un altro arbitro, il rigore dato è vergognoso. Lo possono dare solo chi non ha mai giocato a calcio. Non esistono, così come manca il rosso a Orban: l’arbitro mi ha detto che non aveva caricato. Sono decisioni su cui non so cosa dire, non guarda la palla: è una vergogna, con la presenza del VAR. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Juventus, Tudor: ”Avrei voluto un altro arbitro, il rigore dato al Verona è vergognoso”

