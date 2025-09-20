Juventus ripresa su rigore a Verona | non basta Conceicao bianconeri primi in attesa del Napoli

La Juventus torna dal Bentegodi con un pareggio per 1-1: i bianconeri, passati in vantaggio con Conceicao, sono stati raggiunti su calcio di rigore messo a segno da Orban nel finale del primo tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

