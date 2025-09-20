Juventus | prova senza Bremer

Riposo per Bremer: una scelta ponderata Gleison Bremer, pilastro della difesa juventina, non partirà titolare nella prova contro il Verona il 20 settembre 2025, con Igor Tudor che opta per un turno di riposo dopo 360 minuti consecutivi tra Serie A e Champions League. Il brasiliano, rientrato da un grave L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: prova senza Bremer

In questa notizia si parla di: juventus - prova

Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove

DIRETTA Mondiale per Club, Real Madrid-Juventus 0-0: ci prova Yildiz! LIVE

La Juventus ci prova contro il Real Madrid, ma decide il gol di Gonzalo Garcia: bianconeri fuori dal Mondiale per club

Kelly ancora eroe per la Juventus Non solo il gol, ecco la sua prova contro il BVB Vai su Facebook

L’#Inter prova a rovinare i piani della #Juventus Assalto al nome accostato ai bianconeri - X Vai su X

Juventus, Bremer è tornato uomo mercato: è già nel mirino di Liverpool e Manchester United; Juventus-Borussia Dortmund, Bremer: Mentalità giusta, ma bisogna evitare questi gol; Bremer dopo l'Inter: Prova da vera Juve.

Bremer riposa con il Verona? Le ultime sulla difesa della Juventus e chi sostituirebbe il brasiliano - Per Bremer può essere arrivato il momento di rifiatare: cosa filtra verso Verona e le soluzioni a disposizione. Lo riporta ilbianconero.com

QS - Juve, contro il Verona riposo per Bremer e Thuram? - Igor Tudor, tecnico della Juventus, potrebbe decidere di far riposare 2 "pezzi da novanta" della sua squadra per la sfida di campionato di stasera al Bentegodi contro il Verona: stando ... Riporta tuttojuve.com