Juventus pareggio per 1 a 1 con il Verona | in gol Conceicao e Orban
Si ferma al Bentegodi il volo della Juventus. Dopo tre successi consecutivi i bianconeri non vanno oltre al pareggio per 1-1 contro un Verona tosto, aggressivo, capace di sfruttare al meglio una condizione fisica e anche mentale non al diapason dell'undici di Tudor, dopo il fantasmagorico 4-4 di Champions. Ora il Napoli, atteso lunedi' dalla prova in casa col Pisa, ha la possibilita' di allungare da solo il testa Le fatiche contro Inter e, soprattutto, Borussia Dortmund hanno pesato sulla prestazione della Juve stasera, ma molto merito va attribuito ad un Verona capace di alzare sempre i ritmi, di giocare con quella aggressività che mette spesso la Juventus all'angolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: juventus - pareggio
Juventus, contro il Real Madrid: un pareggio che brilla
Juventus Women, continua l’avventura delle ragazze in bianconero nell’Europeo svizzero: il “diario” juventino racconta di pareggio amaro per le Azzurre di Soncin: nell’1-1 contro il Portogallo brilla la stella di Cristiana Girelli
Juventus Next Gen, sconfitta in amichevole con la Pro Vercelli. Pareggio per l’U20
1° pareggio per la Juventus in campionato: dopo il rocambolesco 4-4 contro il Dortmund, la squadra di Tudor non va oltre l’1-1 in casa dell’Hellas Verona e manca l’opportunità di salire a 12 punti, a punteggio pieno, in attesa delle altre big. I bianconeri sblocc - facebook.com Vai su Facebook
| Deludente pareggio della #Juventus in trasferta a #Verona. #HellasVeronaJuve #HellasJuve #VeronaJuve #JuveFC #JuventusFC #SerieA #SerieATim - X Vai su X
Verona-Juventus 1-1: gol e highlights. Orban risponde a Conceiçao; Verona-Juventus 1-1, pareggio al Bentegodi: gol di Conceicao, Orban risponde su rigore; La Juventus non va oltre il pareggio in casa del Verona.
Calcio, la Juve pareggia a Verona (1-1) - I gialloblù sono una squadra tosta, ma la Juventus riesce a passare in vantaggio al 19' con un gran sinistro di Conceicao. rainews.it scrive
TJ - VERONA JUVENTUS 1-1 - Di Gregorio la tocca ma non basta, Orban trasforma il rigore e pareggia - com un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona Juventus, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Come scrive tuttojuve.com