Si ferma al Bentegodi il volo della Juventus. Dopo tre successi consecutivi i bianconeri non vanno oltre al pareggio per 1-1 contro un Verona tosto, aggressivo, capace di sfruttare al meglio una condizione fisica e anche mentale non al diapason dell'undici di Tudor, dopo il fantasmagorico 4-4 di Champions. Ora il Napoli, atteso lunedi' dalla prova in casa col Pisa, ha la possibilita' di allungare da solo il testa Le fatiche contro Inter e, soprattutto, Borussia Dortmund hanno pesato sulla prestazione della Juve stasera, ma molto merito va attribuito ad un Verona capace di alzare sempre i ritmi, di giocare con quella aggressività che mette spesso la Juventus all'angolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Juventus, pareggio per 1 a 1 con il Verona: in gol Conceicao e Orban